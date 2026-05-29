Насадка с точечным соплом

Точечное сопло позволяет очищать предметы малых размеров и удалять стойкие загрязнения (в т. ч. из узких щелей). Специально адаптированное к пистолету аппарата, оно формирует тонкую и мощную струю воды.

Насадка с точечным соплом формирует мощную и тонкую струю, подходящую для целенаправленной очистки отдельных деталей и узких промежутков или удаления относительно стойких загрязнений. Она является идеальным дополнением к насадке с веерным соплом, входящей в комплект поставки аппарата. Не подходит для мойки животных.

Особенности и преимущества
Точечная струя
  • Тонкая струя для целевой очистки.
Мощный
  • Для более стойкой грязи, деталей и узких мест.
Адаптирован к пистолету
  • Простая замена насадки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,007
Вес (с упаковкой) (кг) 0,017
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 29 x 27 x 27
Совместимая техника