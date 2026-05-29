Нож для LMO 18-33 Battery
Всего несколько движений - это все, что нужно для установки лезвия газонокосилки из высококачественной стали в аппарат LMO 18-33 Battery. С шириной 33 см оно обеспечивает аккуратные результаты среза.
Идеальный газон нуждается в идеальной стрижке. И это возможно только с правильными лезвиями. Лезвие газонокосилки LMO 18-33 Battery с шириной стрижки 33 сантиметра позволяет достичь желаемой высоты газона даже в узких местах в саду. Потому что лезвие из высококачественной стали оптимально заточено, чтобы не оставалось рваных травинок или неровностей. Аккумуляторная газонокосилка обеспечивает надежный и идеальный результат стрижки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, достаточно всего лишь нескольких движений одним винтом, и операцию можно продолжить: на лугу и на газоне, чтобы вдохнуть этот уникальный запах свежескошенной травы.
Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
- Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
- Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
- Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
- Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 18-33 Battery.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (см)
|33
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 55 x 11
Области применения
- Газон