Идеальный газон нуждается в идеальной стрижке. И это возможно только с правильными лезвиями. Лезвие газонокосилки LMO 18-33 Battery с шириной стрижки 33 сантиметра позволяет достичь желаемой высоты газона даже в узких местах в саду. Потому что лезвие из высококачественной стали оптимально заточено, чтобы не оставалось рваных травинок или неровностей. Аккумуляторная газонокосилка обеспечивает надежный и идеальный результат стрижки. Если необходимо заменить лезвие газонокосилки, достаточно всего лишь нескольких движений одним винтом, и операцию можно продолжить: на лугу и на газоне, чтобы вдохнуть этот уникальный запах свежескошенной травы.