Нож для LMO 36-40 Battery

Отсутствие рваных травинок и неровностей гарантируется мощным лезвием газонокосилки из стали с шириной среза 40 см для аппарата LMO 36-40.

Газон подстригается, травинки собираются в контейнер без остатка благодаря умной форме лезвия аккумуляторной газонокосилки - идеальный день в саду! Острые, как бритва, стальные лезвия для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 позволили не оставлять на газоне рваные травинки или неровности. С этими лезвиями желаемая высота стрижки надежно достигается при ширине стрижки 40 сантиметров. Для замены лезвия газонокосилки необходимо всего несколько быстрых и простых движений.

Особенности и преимущества
Очень острое стальное лезвие
  • Использование высококачественной стали обеспечивает аккуратные результаты резки без каких-либо рваных травинок.
Простая смена лезвия
  • Несколько движений и лезвие заменено.
Эффективная форма
  • Благодаря продуманной форме лезвия травинки попадают в контейнер без остатка.
Идеально подобранные аксессуары
  • Нож для газонокосилки идеально подходит для аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 Battery.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (см) 40
Цвет Черный
Вес (кг) 0,35
Вес (с упаковкой) (кг) 0,45
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 52 x 17
Совместимая техника
Области применения
  • Газон