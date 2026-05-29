Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)
Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.
Легко справиться со мхом, растущим под живой изгородью, разросшимися сорняками или густой луговой травой. Высококачественный нож, оснащенный двумя лезвиями, совместимый со всеми триммерами на аккумуляторных платформах Kärcher Battery Power 18 В и 36 В. Такие ножи, предлагаемые в упаковках по 2 шт., прекрасно подходят для выполнения сложных работ в тех местах сада, где трудно развернуться с газонокосилкой.
Особенности и преимущества
Широкое применение
- Подходит для дикорастущей травы
Триммер с двойным лезвием
- Эффективный результат резки благодаря триммеру с двумя лезвиями.
- С его острыми лезвиями контуры и края обрезаны с точностью.
Замена лезвия триммера без инструмента
- Замена лезвия триммера несколькими движениями.
Практичная упаковка из 2 штук
- В комплект поставки входит триммер с двумя двойными лезвиями из прочного пластика.
Идеально подобранные аксессуары
- Идеально подходит для триммеров 18 В и 36 В от Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество лопастей
|2
|Рабочая ширина (см)
|23
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,053
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 75 x 36
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками