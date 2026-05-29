Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)

Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.

Легко справиться со мхом, растущим под живой изгородью, разросшимися сорняками или густой луговой травой. Высококачественный нож, оснащенный двумя лезвиями, совместимый со всеми триммерами на аккумуляторных платформах Kärcher Battery Power 18 В и 36 В. Такие ножи, предлагаемые в упаковках по 2 шт., прекрасно подходят для выполнения сложных работ в тех местах сада, где трудно развернуться с газонокосилкой.

Особенности и преимущества
Широкое применение
  • Подходит для дикорастущей травы
Триммер с двойным лезвием
  • Эффективный результат резки благодаря триммеру с двумя лезвиями.
  • С его острыми лезвиями контуры и края обрезаны с точностью.
Замена лезвия триммера без инструмента
  • Замена лезвия триммера несколькими движениями.
Практичная упаковка из 2 штук
  • В комплект поставки входит триммер с двумя двойными лезвиями из прочного пластика.
Идеально подобранные аксессуары
  • Идеально подходит для триммеров 18 В и 36 В от Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Количество лопастей 2
Рабочая ширина (см) 23
Цвет серый
Вес (кг) 0,053
Вес (с упаковкой) (кг) 0,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 115 x 75 x 36
Совместимая техника
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками