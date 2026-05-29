Обтяжки для большой круглой щетки, 2 шт.

2 обтяжки для большой круглой щетки, изготовленные из высококачественного микроволокна, улучшают отделение загрязнений и гарантируют превосходный результат уборки.

Обтяжки, улучшающие отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений, прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты).

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Идеально подходит для бережной очистки очень стойких загрязнений на всех твердых поверхностях в кухнях и ванных комнатах.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,015
Вес (с упаковкой) (кг) 0,032
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 15
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Варочные панели
  • Душевая кабина / ванна
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • Кухонные вытяжки
  • з нержавеющей стали