Для тщательной очистки: насадка для пенной чистки для портативной мойки OC 3 позволяет эффективно распределять чистящие средства для более тщательной и эффективной очистки поверхностей в щадящем режиме. Эта насадка, присоединяемая непосредственно к пистолету, формирует стойкую пену, хорошо удерживающуюся на поверхностях и проникающую даже в труднодоступные места. Поэтому она идеально подходит, например, для чистки велосипедов и садовой мебели. Чистящее средство легко заливается в емкость, присоединяемую к насадке, совместимой со всеми портативными мойками серии OC 3.