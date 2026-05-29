Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч - 2500 л/ч

Для аппаратов высокого давления с производительностью 900-2500 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.

Новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 3 специально разработана для аппаратов высокого давления Kärcher с функцией Servo-Control и производительностью от 900 до 2500 литров воды в час и отличается целым рядом особенностей. При использовании в сочетании с нашим средством для пенной чистки VehiclePro RM 838 она позволяет экономить до 50 % чистящего средства и при этом обеспечивает превосходное качество пены. Прочный корпус из латуни и другие высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Продуманная 3-ступенчатая система дозирования с помощью встроенного клапана предотвращает случайное нарушение регулировки. Баллон для чистящего средства также имеет свои особенности: устойчивая и эргономичная форма, узкое горлышко для удобного захвата, большое отверстие для легкого наполнения и многозаходная резьба для быстрой замены.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 900 - 2500
Размер сопла ( ) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,755

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