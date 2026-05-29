Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч

DUO Advanced 1 пенная насадка с двухлитровым баком для моющего средства и прямым переключением на очистку под высоким давлением. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч.

Оснащенный прочным корпусом из долговечной экологичной латуни, инновационная пенная насадка DUO Advanced 1 также подходит для очистки под высоким давлением с помощью агрессивных моющих средств. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч, пенная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Более того, насадка имеет двухлитровый, эргономичный и крепкий бак для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Кроме того, угол распыления пенной трубки DUO Advanced 1 можно регулировать, а точная дозировка моющего средства осуществляется в три этапа точно по необходимости. Встроенный дозатор эффективно предотвращает непреднамеренные изменения дозировки моющего средства.

Особенности и преимущества
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлением
Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлением
Экономия времени, так как нет необходимости менять распылительную трубку или принадлежности
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средства
Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средства
Позволяет легко выполнять длительные задачи по очистке
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч: Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкой
Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкой
Обеспечивает точное трехступенчатое дозирование моющего средства Для оптимального качества пены Предотвращает возможную передозировку моющего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Облегчает использование агрессивных моющих средств при необходимости
Гибкая настройка угла распыления
  • Очень точная пенная струя
  • Обеспечивает безопасную работу на больших расстояниях.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 600
Размер сопла (мм) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 1,467

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Области применения
  • Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
  • Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
Принадлежности