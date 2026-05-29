С помощью пенной насадки DUO Advanced 2 Kärcher предлагает идеальное решение для очистки аппаратами высокого давления, которые имеют скорость потока от 700 до 800 л/ч, но не имеют сервоконтроля. Пенная насадка позволяет пользователю напрямую переключаться на работу под высоким давлением. Благодаря прочному базовому корпусу из высококачественной экологичной латуни он также идеально подходит для использования агрессивных моющих средств, которые можно транспортировать благодаря крепкому двухлитровому баку с большим отверстием для заполнения и дополнительной рукояткой, встроенной в горловину. Угол распыления пенной насадки DUO Advanced 2 можно гибко регулировать при необходимости, а встроенный дозатор эффективен для предотвращения непреднамеренной настройки точной трехступенчатой ​​дозировки моющего средства.