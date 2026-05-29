Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч

Пенная насадка DUO Advanced 3 для пены, предназначенные для использования с агрессивными моющими средствами. С прямым переключением на очистку под высоким давлением, регулировкой угла распыления и двухлитровым баком. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от900 до 2500 л/ч.

Благодаря своему корпусу изготовленному из прочной экологичной латуни, высококачественная пенная насадка DUO Advanced 3 с гибко регулируемым углом распыления также особенно подходит для использования с агрессивными моющими средствами. Созданная для очистки с помощью моек высокого давления Kärcher с функцией Servo Control и расходом от 900 до 2500 л/ч пеная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Кроме того, DUO Advanced 3 имеет крепкий, эргономичный двухлитровый контейнер для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Непреднамеренная регулировка дозировки моющего средства практически исключается благодаря точному, трехступенчатому варианту дозирования через встроенный дозатор.

Особенности и преимущества
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлением
Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлением
Экономия времени, так как нет необходимости менять распылительную трубку или принадлежности
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средства
Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средства
Позволяет легко выполнять длительные задачи по очистке
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч: Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкой
Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкой
Обеспечивает точное трехступенчатое дозирование моющего средства Для оптимального качества пены Предотвращает возможную передозировку моющего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Облегчает использование агрессивных моющих средств при необходимости
Гибкая настройка угла распыления
  • Очень точная пенная струя
  • Обеспечивает безопасную работу на больших расстояниях.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 900 - 2500
Размер сопла (мм) 38
Макс. давление (бар) 300
Дозировка (%) 1 - 2 - 4
Емкость бака (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 1,463

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Области применения
  • Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
Принадлежности