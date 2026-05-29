Пистолет EASY!Force Ex
Допущен для применения на взрывоопасных участках и обеспечивает работу без переутомления: пистолет EASY!Force Ex, сводящий усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления.
Безопасный, долговечный и очень удобный в работе: новый пистолет EASY!Force Ex рассчитан специально на выполнение работ на взрывоопасных участках. Его клапан, выполненный целиком из керамики, обеспечивает примерно 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с обычными пистолетами. Кроме того, он гарантирует оператору работу без переутомления благодаря использованию силы отдачи струи высокого давления для сведения к нулю усилия, необходимого для удержания рычага.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,574