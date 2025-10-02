Пистолет G 145 Q Full Control
Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим уровень давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Этот пистолет обеспечивает пользователю более эффективный контроль в процессе уборки. Он оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображаются задаваемые уровни давления или режим нанесения чистящего средства, и быстросъемным разъемом Quick Connect. Выбор уровня давления SOFT, MEDIUM и HARD или включение подачи чистящего средства производятся поворотом струйной трубки Vario Power. Светодиодный дисплей обеспечивает надежное считывание информации при любых погодных условиях. Пистолет подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
- Для легкой замены пистолета-распылителя.
LED индикаторы для удобства отслеживания режимов работы
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование моющего средства при струе низкого давления
- Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
- Блокировка от случайного нажатия
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,594
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,791
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|552 x 43 x 223
Видео