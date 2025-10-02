Пистолет G 145 Q Full Control

Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим уровень давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.

Этот пистолет обеспечивает пользователю более эффективный контроль в процессе уборки. Он оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображаются задаваемые уровни давления или режим нанесения чистящего средства, и быстросъемным разъемом Quick Connect. Выбор уровня давления SOFT, MEDIUM и HARD или включение подачи чистящего средства производятся поворотом струйной трубки Vario Power. Светодиодный дисплей обеспечивает надежное считывание информации при любых погодных условиях. Пистолет подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control
  • Для легкой замены пистолета-распылителя.
LED индикаторы для удобства отслеживания режимов работы
  • Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Использование моющего средства при струе низкого давления
  • Удобное применение чистящего средства
Предохранитель
  • Блокировка от случайного нажатия
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,594
Вес (с упаковкой) (кг) 0,791
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 552 x 43 x 223

Видео

Совместимая техника