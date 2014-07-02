Пистолет High-End
Пистолет класса High-End с оптимизированной гидродинамикой и низкими потерями давления даже при расходе воды до 2.500 л/ч. Прочный долговечный пистолет из материалов, устойчивых к морской воде и допущенных для контакта с пищевыми продуктами, прекрасно подходит для эксплуатации на промышленных предприятиях. С разъемом для шланга M 22 x 1,5.
Пистолет класса High-End с оптимизированной гидродинамикой и низкими потерями давления даже при расходе воды до 2.500 л/ч. Прочный долговечный пистолет из материалов, устойчивых к морской воде и допущенных для контакта с пищевыми продуктами, прекрасно подходит для эксплуатации на промышленных предприятиях. С разъемом для шланга M 22 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,955