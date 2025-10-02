Плоский складчатый фильтр для WD 4/5/6

Плоский складчатый фильтр устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Используется для пылесосов WD 4/5/6.

Особенности и преимущества
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
  • Очень быстрая и гигиеничная замена плоского складчатого фильтра благодаря легко извлекаемой кассете.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневая
Вес (кг) 0,075
Вес (с упаковкой) (кг) 0,116
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 163 x 104 x 50
Области применения
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости