Привод для роликовой щетки 500
Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).
Привод для цилиндрических щеток, обеспечивающий их вращение за счет потока воды, изготовлен из высококачественных и долговечных материалов – нержавеющей стали и полиэфирэфиркетона (PEEK). Он значительно расширяет спектр применения наших профессиональных аппаратов высокого давления, в т. ч. малогабаритных моделей с относительно малым расходом воды. Привод со встроенной разбрызгивающей балкой для эффективного увлажнения очищаемых поверхностей позволяет использовать щеточные насадки разной жесткости, замена которых производится очень быстро и легко. Он устанавливается по выбору непосредственно на струйной или телескопической трубке. Насадки разных типов подходят для очистки самых разнообразных материалов – как чувствительных к механическим воздействиям фасадов, стекол и солнечных батарей, так и шероховатых поверхностей или террас с каменными или деревянными покрытиями. При этом при чистке фасадов вращающиеся щетки обеспечивают самопроизвольное перемещение привода вверх, уменьшающее усилия, затрачиваемые оператором на выполнение работы. В качестве опций предлагаются брызговик (4.762-621.0) и регулируемый шарнир (4.481-042.0).
Особенности и преимущества
Привод для цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком водыНе требуется приводной двигатель. Аппарат отличается особо компактной конструкцией и малым весом. Высококачественная конструкция из нержавеющей стали и полимера PEEK.
Заменяемые щеточные насадкиРазные щетки для оптимальной очистки любых поверхностей. Надежная фиксация щеточных насадок, сопровождающаяся отчетливым щелчком, гарантирует безопасную работу. Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Встроенная разбрызгивающая балкаРавномерное увлажнение поверхности по всей длине щетки.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|350 / 1000
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,1
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Совместимая техника
Области применения
- Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов
- Для чистки фасадов, рольставней и жалюзи
- Для чистки текстильных и пленочных тентов
- Для чистки террас с каменными или деревянными покрытиями