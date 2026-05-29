Professional

Kärcher Аккумуляторная платформа

Аккумуляторная платформа

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Kärcher Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления

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Kärcher Стационарные системы чистки высоким давлением

Стационарные системы чистки высоким давлением

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Kärcher Пылесосы

Пылесосы

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Kärcher Поломоечные машины

Поломоечные машины

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Kärcher Пароочистители / моющие пылесосы

Пароочистители / моющие пылесосы

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Kärcher Оконный пылесос

Оконный пылесос

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Kärcher Подметальные машины

Подметальные машины

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Kärcher Садовое оборудование

Садовое оборудование

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Kärcher Industrial Extraction Solutions

Industrial Extraction Solutions

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Kärcher Струйная чистка сухим льдом

Струйная чистка сухим льдом

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Kärcher Стационарные аппараты высокого давления

Стационарные аппараты высокого давления

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Kärcher Аппараты сверхвысокого давления

Аппараты сверхвысокого давления

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Kärcher Расходные материалы

Расходные материалы

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Kärcher Профессиональный очиститель воздуха

Профессиональный очиститель воздуха

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Kärcher Решения для уборки в городских парках

Решения для уборки в городских парках

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