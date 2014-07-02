Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, таких как ролеты, крыши автомобилей или оранжереи, который плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой что обеспечивает удобную чистку.

Особенности и преимущества
Рукоятка с шарниром, перемещаемым в секторе 180°
  • Для облегчения сложной работы
Регулируемый шарнир
  • Легкая очистка труднодоступных мест (например, водосточных желобов или днищ автомобилей)
Отклоняется на 180°
  • Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,232
Вес (с упаковкой) (кг) 0,265
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 214 x 47 x 84

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Жалюзи/рольставни
  • Оранжереи
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Мойка автомобилей