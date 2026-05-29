Роликовая щетка 500, жесткая
Жесткая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.
Особенности и преимущества
Тщательная очистка до самого края
- Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
- Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.
Интуитивная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Механизм для быстрой замены
- Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Цвет
|зеленая
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,614
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для чистки террас с каменными или деревянными покрытиями
- Для чистки фасадов из бетона, клинкера, стали или луженой жести