Салфетка
Для оптимальных результатов уборки: комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 2, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.
Комплект включает 2 салфетки для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Салфетки легко и быстро устанавливаются и заменяются благодаря креплению липучкой.
Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,017
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 113 x 3