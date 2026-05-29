Никаких грязных лап – щетка для домашних животных, которой могут быть дооснащены любые портативные мойки серии OC 3, быстро, бережно и тщательно очищает их. Она идеально подходит для очистки собачьих лап в плохую погоду перед возвращением с прогулки домой или поездкой в автомобиле. Эластичная силиконовая щетина щетки эффективно очищает шерсть от грязи и вызывает у животных приятные ощущения. Щетка присоединяется непосредственно к пистолету портативной мойки OC 3 и увлажняется водой при нажатии на его рычаг. Комбинация мягкой душевой струи низкого давления (аналогичной струе воды из душевой лейки) с механическим воздействием щетины обеспечивает превосходный очищающий эффект и одновременно оказывает массирующее воздействие, которое нравится многим животным. Отделяемые загрязнения сразу же смываются, причем очень экономный расход воды способствует сбережению заряда аккумулятора и продлению времени работы аппарата.