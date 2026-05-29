Щеточная полоска для щетки XXL

Комплект высококачественных щеточных полосок на случай износа щетины щетки XXL для очистки швов. Простое снятие использованной щеточной полоски и легкая замена на новую.

Если износостойкая щетина щетки XXL для очистки швов все же пришла в негодность, ее необходимо заменить для сохранения идеального качества очистки. Всю щеточную полоску можно легко вытащить и заменить на новую. Это способствует сохранению не только ваших средств, но и окружающей среды.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,014
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 156 x 18 x 25
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)