Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном

Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых минимоек Kärcher классов K 4 – K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар.

Для быстрой и удобной уборки: 10-метровый запасной шланг высокого давления легко присоединяется к аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 7 начиная с 2009 г. выпуска, оснащенным барабаном для шланга и разъемами Quick Connect. Шланг рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар.

Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
  • Большой радиус действия
Адаптер Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Система Quick Connect
  • Для лёгкой очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,89
Вес (с упаковкой) (кг) 1,104
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 245 x 264 x 65
