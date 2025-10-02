Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100

Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.

Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на щёточном диске при помощи липучки. Её можно стирать отдельно в стиральной машине при температуре не более 60 °C. Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.

Особенности и преимущества
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
  • Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Особенно бережная уборка
  • Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Съемный и моющийся
  • Машинная стирка до 60 ° C.
Дополнительные аксессуары
  • Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
  • Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75% полиэстер, 25% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,099
Вес (с упаковкой) (кг) 0,162
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 153 x 153 x 39

Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров