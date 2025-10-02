Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100
Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).
Универсальная прозрачная щетина щеточной насадки пригодна для решения самых разнообразных задач чистки. Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.). Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.
Особенности и преимущества
Мягкая прозрачная щетина
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Может использоваться повсеместно
- Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных).
Дополнительные аксессуары
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,135
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|153 x 153 x 48
Видео
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Гаражные ворота
- Жалюзи/рольставни
- Защитные сетки
- Подоконники
- Балконные покрытия
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах