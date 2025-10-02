Сменная насадка Universal для WB 130
Идеальное решение для очистки любых гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130.
Универсальная прозрачная щетина щеточной насадки подходит для решения самых разнообразных задач чистки. Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки WB 130 прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).
Особенности и преимущества
Мягкая прозрачная щетина
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Может использоваться повсеместно
- Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных).
Дополнительные аксессуары
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки WB 130.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,075
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,105
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 113 x 46
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Оранжереи
- Гаражные ворота
- Жалюзи/рольставни
- Защитные сетки
- Балконные покрытия
- Подоконники