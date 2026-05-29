Сменный аккумулятор для WV 5
Уборка без остановок благодаря сменному аккумулятору к оконному пылесосу WV 5
С дополнительным аккумулятором к оконному пылесосу WV 5 можно пользоваться им без перерывов на подзарядку. Просто отсоедините аккумулятор и замените его на заряженный.
Особенности и преимущества
Для уборки без перерывов
Уборка без остановок
Быстрая смена аккумулятора всего одник кликом
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,07
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,099
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|57 x 81 x 28