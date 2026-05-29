Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1". Накидная гайка и хомут входят в комплект поставки. Соединительные элементы Perfect Connect обеспечивают герметичное соединение шлангов.

Особенности и преимущества
Соединительная деталь
  • Для вакуумного соединения шлангов с насосом.
Поворотная резьба
  • Для простого подключения разъема к насосу, особенно если шланг уже установлен.
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
  • Для крепления шланга к разъему насоса.
Включает хомут
  • Для крепления шланга к разъему насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,045
Вес (с упаковкой) (кг) 0,067
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 45 x 80 x 45

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.