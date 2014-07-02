Соединительный комплект
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,035
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,05
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|79 x 42 x 42
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.