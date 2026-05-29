Стяжки для WV 1 (250 мм)

Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.

Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.

Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
  • Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,05
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 5 x 45
Совместимая техника
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Конденсат
  • Солнечные батареи / Балконные электростанции