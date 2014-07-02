Стяжки для WV 2 / WV 5 (170 мм)
Для замены стяжек (170 мм) оконного пылесоса WV 2 / WV 5.
Для замены стяжек (170 мм) оконных пылесосов WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 и WVP 10. Для чистоты без разводов на всех гладких поверхностях - без капель воды.
Особенности и преимущества
Силиконовые стяжки
- Уборка без капель и грязных разводов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,038
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 42 x 5
Области применения
- Решетчатые окна
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Конденсат
- Солнечные батареи / Балконные электростанции