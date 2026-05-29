Струйная трубка PowerControl 027
Струйная трубка PowerControl с соплом размера 027 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.
Идеальная альтернатива аппарату высокого давления без функции Servo Control: струйная трубка PowerControl 027 с запатентованным контуром мощного сопла, увеличивающим мощность очистки на 40 %, обеспечивает плавную регулировку давления, доступную на рукоятке. Это позволяет точно адаптировать мощность к конкретной задаче прямо в процессе работы. А встроенный режим низкого давления позволяет наносить чистящее средство. Чтобы добиться еще более совершенного результата, можно использовать функцию регулировки положения струи, обеспечивающую оптимальный рабочий угол.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|антрацит
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,1
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