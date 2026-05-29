Светодиодная насадка-осветитель
Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.
Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах. Незаменим для клиентов таких целевых групп, как сельское хозяйство или строительство, где периодически условия работы характеризуются низким уровнем освещения особенно поздней осенью, ранним утром или поздно вечером.
Особенности и преимущества
Водонепроницаемое исполнение
Высокоэффективная светодиодная технология
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,248
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для чистки высоким давлением в условиях низкой освещенности, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве.