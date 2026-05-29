Трехпозиционное сопло, 050

Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.

Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Прочное, долговечное и нечувствительное к загрязнению. Обеспечивает удобное переключение между точечной (0°) и веерной (25°) струями высокого давления и веерной (40°) струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Размер сопла ( ) 50
Температура (°C) макс. 80
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,312
Совместимая техника