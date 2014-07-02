Удлинительная трубка черная DN32

Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.

Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.

Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина ( ) DN 32
Количество (шт.) 1
Материал Сталь
Длина (мм) 500
Цвет Черный
Вес (кг) 0,236
Вес (с упаковкой) (кг) 0,245
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 500 x 32 x 32

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