Удлинительная трубка черная DN32
Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.
Металлическая всасывающая труба (DN 32, длина 0,5 м) с черным пластиковым покрытием, подходит в качестве удлинительной трубки, например, пылесосить потолки.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 32
|Количество (шт.)
|1
|Материал
|Сталь
|Длина (мм)
|500
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,236
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,245
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 32 x 32
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