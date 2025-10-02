Удлинительная трубка для WD

Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия хозяйственных пылесосов WD. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях. Длина трубки 0,5 м, номинальный диаметр – 35 мм.

Особенности и преимущества
Для очистки труднодоступных мест (высоких потолков, световых шахт и т. д.).
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,12
Вес (с упаковкой) (кг) 0,253
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 480 x 40 x 40