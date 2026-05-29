Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix состоит из 3 разных салфеток для гигиенической уборки полов при помощи пароочистителя. Деликатная салфетка с пониженной паропроницаемостью оптимально подходит для чистки чувствительных напольных покрытий. Сильноабразивная салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.