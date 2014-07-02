Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.

Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Особенности и преимущества
Съемный фильтр
  • Фильтр можно чистить под проточной водой, а это означает, что его можно использовать снова и снова.
Предварительный фильтр насоса, маленький
  • Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Фильтр предварительной очистки
  • Для дополнительной защиты насоса от мелких частиц грязи, песка и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Размеры Размер ячейки до 4000 л / ч: 250 мкм (0,25 мм)
Размер ячейки (мм) 0,25
Цвет Черный
Вес (кг) 0,848
Вес (с упаковкой) (кг) 0,963
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 122 x 189 x 194
Совместимая техника
Области применения
  • Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи