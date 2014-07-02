Вращающаяся щетка с шарниром WB 100

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных). С заменяемой вращающейся насадкой, щетина которой не повреждает очищаемые поверхности, рукояткой с плавно регулируемым шарниром (180°) для удобной очистки труднодоступных мест, плавной регулировкой частоты вращения и расхода чистящего средства, кольцом для защиты от царапин и накидной гайкой для надежного крепления.

Особенности и преимущества
Применение моющего средства
  • Мощная и эффективная очистка
Система дозирования чистящего средства
  • Экономный расход моющего средства
Вращающаяся головка щетки
  • Деликатная щадящая очистка поверхностей
Рукоятка с шарниром, перемещаемым в секторе 180°
  • Легкая очистка труднодоступных мест
Защитное кольцо по периметру
  • Не повреждает поверхность
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
  • Щадящая и одновременно мощная чистка чувствительных объектов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,591
Вес (с упаковкой) (кг) 0,702
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 270 x 155 x 160

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Оранжереи
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Гаражные ворота
  • Жалюзи/рольставни
  • Защитные сетки
  • Подоконники
  • Балконные покрытия
Принадлежности