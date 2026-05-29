Всасывающаий спиральный шланг, 7 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.

7-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", оснащенный входным фильтром, прекрасно подходит для всасывания воды из альтернативных источников и благодаря радиальному принципу уплотнения (PerfectConnect) гарантирует бесперебойную работу насоса. При этом встроенный обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. Всасывающая гарнитура может легко присоединяться к насосам для сада, автоматам или станциям бытового водоснабжения со стороны всасывания. Она подходит также для удлинения всасывающего шланга. Предназначена для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).

Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
  • Просто и легко устанавливается на насос для подачи воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 7
Размер резьбы G1
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 1,6
Вес (с упаковкой) (кг) 1,63
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 380 x 380

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема