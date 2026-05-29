Всасывающая гарнитура, 3,5 м␍

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.

Всасывающая гарнитура, присоединяемая непосредственно к насосу, включает 3,5-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", позволяющий отбирать воду из альтернативных источников. Оснащенная входным фильтром и обратным клапаном, она легко соединяется с насосами для сада, автоматами или станциями бытового водоснабжения со стороны всасывания. Встроенный обратный клапан, препятствующий вытеканию воды из шланга, ускоряет повторное включение насоса. Гарнитура может использоваться и для удлинения всасывающего шланга со спиральной оплеткой. Она подходит к насосам с резьбой G1 (33,3 мм). При этом радиальный принцип уплотнения принадлежностей для напорных насосов Kärcher (PerfectConnect) значительно упрощает процесс монтажа и повышает герметичность соединений, что гарантирует бесперебойную работу насоса.

Особенности и преимущества
Готовый к использованию вакуумный герметичный спиральный шланг с всасывающим фильтром и обратным клапаном.
  • Просто и легко устанавливается на насос для подачи воды.
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 3,5
Размер резьбы G1
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,85
Вес (с упаковкой) (кг) 0,88
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 80 x 380 x 380

Оснащение

  • Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема