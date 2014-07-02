Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
Особенности и преимущества
Пометрово (только в некоторых магазинах). В интернет-магазине продается только бухтой.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|25
|Диаметр
|1″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,59
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,61
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|470 x 470 x 200
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема