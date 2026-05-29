Всасывающий шланг

Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из ведер, канистр и прочих емкостей.

Всасывающий шланг для портативной мойки позволяет использовать альтернативные источники воды, такие как, канистры и бочки с водой. Для этого необходимо бак вытащить с аппарата, адаптер на шланге прикрепить к резьбе, а другой конец шланга с фильтром опустить в воду. После нажатия пистолета, аппарат начинает всасывать воду. Фильтр обеспечивает отсутствие попадания грязной воды в аппарат. Фильтр можно промыть под струей воды. Благодаря длине всасывающего шланга 2 м, он обладает большим радиусом действия.

Особенности и преимущества
Монтируется прямо к мойке
  • Заменяет собой бак для воды
Использование альтернативных источников воды
  • Без лимита использования воды
Встроенный фильтр
  • Защищает от попадания грязной воды в мойку
Большой радиус использования
  • 2 метра
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,1
Вес (с упаковкой) (кг) 0,129
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 198 x 144 x 48
Совместимая техника