Всасывающий шланг 3,5м G1

Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры

Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 3,5
Диаметр 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,768
Вес (с упаковкой) (кг) 0,863
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 415 x 400 x 55
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема