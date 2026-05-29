Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5
Набор состоящий из зарядной станции и аккумуляторной батареи, которая подходит к аккумуляторному оконному пылесосу WV 5
Набор состоит из зарядной станции, запасного аккумулятора для оконного пылесоса WV 5. Запасной аккумулятор и сам стеклоочиститель могут заряжаться на данной станции.
Особенности и преимущества
Аккумуляторная батарея для замены, очистка без остановок
Удобный зарядник
Удобное хранение
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,275
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,365
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 132 x 50