Зарядная станция WV 5

Зарядная станция для аккумулятора оконного пылесоса WV 5

Современная зарядная станция для оконного пылесоса WV 5 может использоваться как для зарядки аккумулятора отдельно, так и для подзарядки самого оконного пылесоса.

Особенности и преимущества
Привлекательный дизайн
  • Благодаря современному дизайну зарядная станция вписывается в интерьер
Удобный зарядник
  • Если на станции находятся и сам аппарат, и аккумулятор, то сначала заряжается аппарат, а затем сменный аккумулятор, без дополнительных переключений.
Отсек для хранения кабеля
  • Шнур питания хранится внутри зарядной станции в специальном отсеке
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,205
Вес (с упаковкой) (кг) 0,495
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 132 x 50
Совместимая техника