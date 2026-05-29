Защитный брызговик для минимоек высокого давления

Прозрачный брызговик, используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).

Идеально подходит для чистки угловых и краевых участков: брызговик для защиты от брызг специально разработан для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7. Эффективно защищает пользователя и окружающие предметы от разбрызгиваемой при работе минимойки воды. Прозрачная конструкция брызговика обеспечивает четкую видимость обрабатываемой поверхности. Брызговик совместим со всеми новыми струйными трубками Vario Power и Multi Jets, а также с новыми грязевыми фрезами. (Не подходит к струйным трубкам Multi Power МР 145 и МР 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Особенности и преимущества
Брызговик
  • Надежно защищает пользователя и окружающую среду от брызг воды.
Прозрачный материал
  • Улучшенное управление при уборке.
Две скобы
  • Гарантирует простое соединение брызговика и пистолета-распылителя.
Можно сложить в четыре этапа
  • Можно легко хранить в коробке с принадлежностями.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,081
Вес (с упаковкой) (кг) 0,093
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 136 x 100 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Обувь / походные ботинки
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Москитная сетка