Распределитель 2-канальный

2 независимых выхода с регулятором расхода воды

Высококачественный 2-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G3/4 и переходником G1/2 для одновременного полива с помощью двух шлангов. 2-канальный распределитель оснащен двумя штуцерами для подсоединения к крану с двумя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 2-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Два выхода для воды с независимой регулировкой
  • Раздельное использование двух выходов для воды на одном водопроводном кране.
С встроенным входным фильтром
  • Для долгого срока службы
Плавный соединительный элемент
  • Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 3/4" или 1/2".
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1/2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,073
Вес (с упаковкой) (кг) 0,093
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 50 x 126 x 78

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента