Штуцер G3/4, G1/2 ВР. Латунь. Для систем полива

Штуцер латунный с внутренней резьбой G3/4 и адаптером G1/2. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Высококачественные соединительные элементы из латуни
  • Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
  • Для легкого использования и оптимальной фиксации
Переходник
  • Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1/2
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,073
Вес (с упаковкой) (кг) 0,083
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 44 x 37 x 37
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента