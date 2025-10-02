Штуцер G3/4, G1 ВР для систем полива
Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.
Особенности и преимущества
Очень крепкий
- Гарантированная надежность
Переходник
- Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,019
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,026
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|46 x 39 x 39
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента