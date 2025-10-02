Штуцер G3/4, G1 ВР для систем полива

Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Штуцер с резьбой G1 и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Очень крепкий
  • Гарантированная надежность
Переходник
  • Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,019
Вес (с упаковкой) (кг) 0,026
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 46 x 39 x 39

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента