Kärcher предлагает полный ассортимент аксессуаров для соединения, разъединения и ремонта поливочных систем. Одним из таких решений является трехходовой соединитель, который позволяет точно соединять три шланга, расширяя возможности системы полива. Этот аксессуар подходит ко всем стандартным садовым шлангам, отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, что обеспечивает удобство в использовании. К тому же, трехходовой соединитель Kärcher совместим с тремя самыми распространенными диаметрами шлангов и поддерживает все доступные системы замыкания, что делает его универсальным выбором для ухода за садом.