Трехсторонний соединитель
Коннектор с тремя выходами для подключения до трех шлангов. Надежное качество и привлекательный дизайн.
Kärcher предлагает полный ассортимент аксессуаров для соединения, разъединения и ремонта поливочных систем. Одним из таких решений является трехходовой соединитель, который позволяет точно соединять три шланга, расширяя возможности системы полива. Этот аксессуар подходит ко всем стандартным садовым шлангам, отличается высоким качеством и эргономичным дизайном, что обеспечивает удобство в использовании. К тому же, трехходовой соединитель Kärcher совместим с тремя самыми распространенными диаметрами шлангов и поддерживает все доступные системы замыкания, что делает его универсальным выбором для ухода за садом.
Особенности и преимущества
Надежный дизайн
- Гарантированная надежность
Для подключения 3 шлангов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,011
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,012
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 65 x 60
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента